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Власти Ростова отчитались о ремонте дорог после починки подземных коммуникаций

7 января 09:42
Фото: администрация Ростова-на-Дону
В Ростове дорожные рабочие продолжают ремонт асфальта после починки подземных коммуникаций, об этом объявили в горадминистрации.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко поделился данными, согласно которым работы идут еще на 70 дорогах города, при этом на 52 объектах работы находятся на этапе укладки дорожного покрытия, а на 18 дорогах пока еще готовят основу под асфальт.

Глава горадминистрации уточнил, что все работы идут в соответствии с установленным порядком и технологией укладки дорожного полотна. После завершения этих работ покрытие проходит обязательную проверку, и исполнитель обязан довести дороги до удовлетворительного состояния.

Алексей Логвиненко напомнил, что отдельно ведутся работы по ликвидации последствий краж крышек с канализационных колодцев, а потому коммунальщики должны быстро реагировать на сообщения об открытых люках, чтобы туда не попали автомобили или люди.

В случае возникновения проблем или жалоб на ремонт дорог над инженерными коммуникациями ростовчане могут позвонить в аварийную службу Департамента ЖКХ по номерам 264-26-64 и 244-25-98.

Ранее в Ростове дорожные рабочие решили начать укладку асфальту сразу по заполненному водой провалу дороги.

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