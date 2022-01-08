rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще 318 человек в Ростовской области заболели коронавирусом в Рождество 7 января

8 января 11:19
Фото: Pexels.com
В Ростовской области коронавирус обнаружили у 318 местных жителей, большинство из заболевших являются предпенсионерами и пенсионерами, об этом объявили в правительстве региона.

В Ростовской области коронавирус диагностировали у 318 местных жителей, 36,8% из которых находятся в возрасте от 46 до 65 лет, еще 29,2% заболевших являются молодыми людьми возрастом от 18 до 45 лет. Общее число заболевших к 8 января увеличилось до 196,4 тысяч человек, при этом показатель заболеваемости составляет 4,6% на сто тысяч населения.

При этом к концу новогодних праздников наблюдается рост заболеваемости в муниципалитетах Ростовской области. Так к 8 января коронавирусом заболели 119 ростовчан, 16 шахтинцев, 15 волгодончан, 13 таганрожцев и 10 жителей Аксайского района, в остальных 47 муниципалитетах заболели менее девяти граждан.

Кроме того власти сообщили, что жертвами коронавируса к 8 января признали исключительно пожилых людей в категории 60+, самой старшей из жертв болезни стала 89-летняя женщина.

Вместе с этим наблюдается тенденция к наращиванию количества лабораторных исследований — за сутки проведено более 11,5 тысяч тестов, а общее их число уже превысило 5,32 миллиона ПЦР-тестов.

Ранее эпидемиологическая ситуация в Ростовской области позволила региону войти в рейтинг территорий, где жители чаще других умирали от коронавирусной инфекции.

Материалы по теме
Ковалев назвал новогодние праздники испытанием для Ростовской области из-за COVID-19Ковалев прокомментировал изменения зимних каникул в школах в Ростовской областиЕще 21 житель Ростовской области не дожил до Нового года из-за коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00