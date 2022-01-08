Еще 318 человек в Ростовской области заболели коронавирусом в Рождество 7 января

В Ростовской области коронавирус диагностировали у 318 местных жителей, 36,8% из которых находятся в возрасте от 46 до 65 лет, еще 29,2% заболевших являются молодыми людьми возрастом от 18 до 45 лет. Общее число заболевших к 8 января увеличилось до 196,4 тысяч человек, при этом показатель заболеваемости составляет 4,6% на сто тысяч населения.