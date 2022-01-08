Еще 318 человек в Ростовской области заболели коронавирусом в Рождество 7 января

В Ростовской области коронавирус диагностировали у 318 местных жителей, 36,8% из которых находятся в возрасте от 46 до 65 лет, еще 29,2% заболевших являются молодыми людьми возрастом от 18 до 45 лет. Общее число заболевших к 8 января увеличилось до 196,4 тысяч человек, при этом показатель заболеваемости составляет 4,6% на сто тысяч населения.
При этом к концу новогодних праздников наблюдается рост заболеваемости в муниципалитетах Ростовской области. Так к 8 января коронавирусом заболели 119 ростовчан, 16 шахтинцев, 15 волгодончан, 13 таганрожцев и 10 жителей Аксайского района, в остальных 47 муниципалитетах заболели менее девяти граждан.
Кроме того власти сообщили, что жертвами коронавируса к 8 января признали исключительно пожилых людей в категории 60+, самой старшей из жертв болезни стала 89-летняя женщина.
Вместе с этим наблюдается тенденция к наращиванию количества лабораторных исследований — за сутки проведено более 11,5 тысяч тестов, а общее их число уже превысило 5,32 миллиона ПЦР-тестов.
Ранее эпидемиологическая ситуация в Ростовской области позволила региону войти в рейтинг территорий, где жители чаще других умирали от коронавирусной инфекции.