На Земле были обнаружены микробы, способные спасти планету от загрязнения пластиком

Исследователи шведского технического университета Уильяма Чалмерса, на которых ссылались в издании, утверждают, что по всей планете микробы и насекомые начали адаптироваться к переизбытку пластика, чтобы условия внешней среды не сказывались на процессе их размножения.
Для сбора данных ученым пришлось провести исследования двухсот миллионов генов из различных цепочек ДНК, что позволило отобрать 30 тысяч ферментов, которые запускают процесс расщепления десяти видов пластика.
Самым поразительным открытием стал факт, что 25% микроорганизмов на планете способны разлагать полимерные соединения. Эта адаптация, по их мнению, выработалась из-за влияния переизбытка пластика на экологию микробного уровня существования организмов.
Предполагается, что открытие ученых позволит сделать рывок в переработке и вторичном использовании различных типов пластмасс без ущерба для экологии. Шведские ученые настаивают, что изучение открытых ферментов должно стать массовым, чтобы человечество было способно применить эту адаптацию для нивелирования своего негативного влияния на плату.
Выявленные учеными новые ферменты необходимо изучить и начать применять на практике.
«Потенциал глобального микробиома по разложению пластика сильно коррелирует с измерениями загрязнения окружающей среды пластмассой, что является важной демонстрацией того, как окружающая среда реагирует на давление, которое мы оказываем на нее», — заявил профессор Алексей Зелезняк, который участвовал в открытии и является сотрудником Технологического университета Чалмерса.
Ранее в Ростовской области инспекторы Россельхознадзора обнаружили карьер по добыче полезных ископаемых рядом со свалкой на фермерских землях.