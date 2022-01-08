На Земле были обнаружены микробы, способные спасти планету от загрязнения пластиком

Предполагается, что открытие ученых позволит сделать рывок в переработке и вторичном использовании различных типов пластмасс без ущерба для экологии. Шведские ученые настаивают, что изучение открытых ферментов должно стать массовым, чтобы человечество было способно применить эту адаптацию для нивелирования своего негативного влияния на плату.