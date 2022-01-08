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New York Times опубликовала карту расположения армии РФ на границе Ростовской области

8 января 17:43
Фото: nytimes.com
Газета «The New York Times» (NYT) опубликовала карту с предположительным планом расположения Вооруженных сил России у границы Ростовской области и Украины, об этом сообщил портал «Новые Известия».

В издании рассказали, что для составления плана с указанием сразу трех военных ставок с базами в Ростовской области газете пришлось запросить данные у украинских и западных госслужащих, привлечь военных аналитиков и провести анализ снимок со спутников.

По заверениям газеты New York Times, почти 100 тысяч российских военных застыли в ожидании атаки на Украину и встали по три стороны от границы, разделяющей государства. На карте сотрудники газеты отметили, как места командования войсками, так и предполагаемые места размещения тяжелой военной техники, включающей в себя танки.

Напомним, это не первая попытка американских СМИ заявить о перспективе нападения России на бывших союзников. Так «The Washington Post» и «Associated Press» заявили, что в ближайшие месяцы Россия начнет атаку по Украине, в которой задействует от 175 до 200 тысяч военных.

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#Новости#Политика
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