New York Times опубликовала карту расположения армии РФ на границе Ростовской области

По заверениям газеты New York Times, почти 100 тысяч российских военных застыли в ожидании атаки на Украину и встали по три стороны от границы, разделяющей государства. На карте сотрудники газеты отметили, как места командования войсками, так и предполагаемые места размещения тяжелой военной техники, включающей в себя танки.