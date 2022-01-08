Ростовчане пожаловались на транспортную недоступность Гребного канала с начала января

В настоящий момент, согласно Яндекс.Картам до Гребного канала можно добраться только на маршруте № 213, однако придется выйти на остановке «Ростов-Арена» и пройти еще около 2,3 километра. Также до Гребного канала можно доехать на маршрутках № 8, 65А и 49, которые едут ТРК «МегаМаг», тем не менее, придется пройти некоторое расстояние пешком.