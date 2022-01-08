Ростовчане пожаловались на транспортную недоступность Гребного канала с начала января

Ростовчанка рассказала, что с момента, как в Ростове изменили троллейбусный маршрут № 7, который следовал от остановки «Сельмаш» до Гребного канала, дети не имеют возможности добраться на тренировки.
«Теперь дети перебегают дороги. Потому что, как видно из картинки, подземный переход вечно затоплен…», — пожаловалась жительница Ростова, подкрепив свое сообщение фото.
Другие ростовчане удивились, сообщив, что не знали, что автобусы № 75, 76 и троллейбус № 7 больше не доезжают до Гребного канала.
В настоящий момент, согласно Яндекс.Картам до Гребного канала можно добраться только на маршруте № 213, однако придется выйти на остановке «Ростов-Арена» и пройти еще около 2,3 километра. Также до Гребного канала можно доехать на маршрутках № 8, 65А и 49, которые едут ТРК «МегаМаг», тем не менее, придется пройти некоторое расстояние пешком.
Ранее власти города обещали запустить новый маршрут № 37, однако несмотря на то, что расписание его работы с 5.30 до 18.13 мск, отследить его движение на картах в течение дня не удалось.