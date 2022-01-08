В Ростове в субботу, 8 января, температура опустилась до -7 градусов

После пятницы, 7 января, по Ростову ударили морозы, и ночью столбики термометра опустились до -7 градусов. Однако синоптики сообщили, что в дневное время температура воздуха может подняться до +1 градуса, а при нулевой температуре начнет идти снег.
В течение всего дня в городе будет дуть ветер скоростью до семи метров в секунду, а ночью на воскресенье, 9 января, столбики термометров опустятся на четыре градуса ниже нуля, и пойдет снег.
Ранее городское управление ГО и ЧМ предупредили ростовчан об ухудшении погодных условий, гололеде и шквальном ветре, который накроет город на выходных.