В Ростовской области план по строительству МЭОКов не выполнили даже на 50%

Несколько лет назад правительство Ростовской области подхватило федеральную тенденцию и запустила «мусорную реформу», которая включала в себя изменение модели сбора и ликвидации отходов с целью последующего улучшения экологической ситуации. Однако единственным изменением, которое действительно заметили жители региона, стал прогрессивный и все возрастающий тариф на вывоз мусора.