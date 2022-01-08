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В Ростовской области план по строительству МЭОКов не выполнили даже на 50%

8 января 06:33
Фото: pixabay.com
В Ростовской области построили только три из восьми запланированных комплексов по переработке мусора, о неудачах мусорной реформы рассказал портал Donnews.

Несколько лет назад правительство Ростовской области подхватило федеральную тенденцию и запустила «мусорную реформу», которая включала в себя изменение модели сбора и ликвидации отходов с целью последующего улучшения экологической ситуации. Однако единственным изменением, которое действительно заметили жители региона, стал прогрессивный и все возрастающий тариф на вывоз мусора.

В министерстве ЖКХ Ростовской области, на которое ссылались в издании, рассказали, что к 2021 году удалось построить всего три из восьми запланированных комплекса по переработке отходов. МЭОКи расположены в Волгодонском, Мясниковском и Неклиновском районах.

При этом все они находятся на разных этапах завершенности. Так в Волгодонском МЭОКе есть комплекс для сортировки, биокомпостирования и захоронения отходов, но нет сектора по переработке отходов.

В Мясниковском МЭОКе завершили строительство трех этапов, а в Неклиновском — двух, и оба они также не имеют сектора переработки отходов.

Что касается оставшихся МЭОКов, то проектная документация Красносулинского находится на этапе госэкспертизы, а Морозовский, Миллеровский, Сальский и Новочеркасский пока существуют в запланированной перспективе.

Ранее власти объявили, что начнут строить сортировочный завод на территории Мясниковского МЭОКа уже в 2022 году.

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