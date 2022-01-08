В Ростовской области тариф на электроэнергию вырастет на 4% с 1 июля 2022 года

До Нового года региональная тарифная служба определила уровень роста тарифов на обеспечение населения электроэнергией в 2022 году.
Новые тарифы вступят в законную силу 1 июля текущего года, прирост стоимости составит 4% от действующих нормативов. Это на 1% ниже показателей, о которых сообщал прогноз роста тарифов.
Однако жители Ростовской области остались все равно недовольны повышением тарифов, отметив, что подъем цен на энергоснабжение нельзя назвать обоснованным.
«Для населения 4% просто очередной подъем, добавили пенсии, другой рукой отняли. Что изменилось с прошлого года? Построили новую электростанцию — нет, заменили энергоблок на новый — нет, резко повысили зарплату обслуживающему персоналу? Или это просто привычка, все поднимают, и мы поднимаем?», — возмутились местные жители.
Ранее ростовчане пожаловались на состояние городских контейнерных площадок и сообщили, что оператор «Чистый город» не должен повышать тарифы на вывоз мусора, учитывая низкое качество его услуг.