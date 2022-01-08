В Ростовской области тариф на электроэнергию вырастет на 4% с 1 июля 2022 года

«Для населения 4% просто очередной подъем, добавили пенсии, другой рукой отняли. Что изменилось с прошлого года? Построили новую электростанцию — нет, заменили энергоблок на новый — нет, резко повысили зарплату обслуживающему персоналу? Или это просто привычка, все поднимают, и мы поднимаем?», — возмутились местные жители.