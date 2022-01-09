В Ростове-на-Дону открыли горячую линию для сообщений о дорожных ямах с начала января

Позвонить можно в период с 09.00 мск до 18.00, для этого выделили номер 8(961) 271-55-12. Горожане могут рассказать о разбитых дорогах.
Отмечается, что на основании поступивших запросов будут проводить ремонтные работы. До 10 января планируется привести в порядок мосты и путепроводы по улице Вити Черевичкина, через реку Дон по проспекту Космонавтов и по проспекту Шолохова.
Недочеты также обнаружили на Вавилова и улице 22-я Линия.
Ранее стало известно, что в Ростове с января ограничат движение по десяткам улиц в центре и Нахичевани.