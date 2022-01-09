rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону открыли горячую линию для сообщений о дорожных ямах с начала января

9 января 10:50
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону запустили «Горячую линию», сотрудники которой примут жалобы на качество дорог, сообщили в городской администрации.

Позвонить можно в период с 09.00 мск до 18.00, для этого выделили номер 8(961) 271-55-12. Горожане могут рассказать о разбитых дорогах.

Отмечается, что на основании поступивших запросов будут проводить ремонтные работы. До 10 января планируется привести в порядок мосты и путепроводы по улице Вити Черевичкина, через реку Дон по проспекту Космонавтов и по проспекту Шолохова.

Недочеты также обнаружили на Вавилова и улице 22-я Линия.

Ранее стало известно, что в Ростове с января ограничат движение по десяткам улиц в центре и Нахичевани.

Материалы по теме
В Ростове до конца июля продлили ограничения движения по ХалтуринскомуОграничение движения по пяти улицам в Ростове продлили до конца 2022 годаВ Ростове с января ограничат движение по десяткам улиц в центре и Нахичевани
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00