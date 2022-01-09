Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках до -12 градусов днем 9 января

В Ростовской области в воскресенье ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха не поднимется выше одного градуса тепла, а к вечеру температура резко упадет до -6 градусов, к ночи заморозки в части региона будет держать температуру на отметке в 12 градусов ниже нуля.