Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках до -12 градусов днем 9 января

В Ростовской области в воскресенье ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха не поднимется выше одного градуса тепла, а к вечеру температура резко упадет до -6 градусов, к ночи заморозки в части региона будет держать температуру на отметке в 12 градусов ниже нуля.
В течение дня по Ростовской области пронесется шквальный ветер скоростью от 15 до 19 метров в секунду, кроме того ожидаются осадки в виде ливней и мокрого снега.
Совсем недавно управление ГО и ЧС Ростова объявило штормовое предупреждение из-за мощного ветра и гололеда. Однако это предупреждение распространяется на всю территорию региона, поскольку ухудшение погодных условий, туман и гололедицу можно будет наблюдать по всей Ростовской области.