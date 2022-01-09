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Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках до -12 градусов днем 9 января

9 января 06:42
Фото: pexels.com
В Ростовской области ожидаются заморозки до 12 градусов ниже нуля, об этом сообщили в Гидрометцентре Северо-Кавказского Федерального округа.

В Ростовской области в воскресенье ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха не поднимется выше одного градуса тепла, а к вечеру температура резко упадет до -6 градусов, к ночи заморозки в части региона будет держать температуру на отметке в 12 градусов ниже нуля.

В течение дня по Ростовской области пронесется шквальный ветер скоростью от 15 до 19 метров в секунду, кроме того ожидаются осадки в виде ливней и мокрого снега.

Совсем недавно управление ГО и ЧС Ростова объявило штормовое предупреждение из-за мощного ветра и гололеда. Однако это предупреждение распространяется на всю территорию региона, поскольку ухудшение погодных условий, туман и гололедицу можно будет наблюдать по всей Ростовской области.

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