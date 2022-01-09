Жители Гуково заявили, что детей из больницы выписали с подтвержденным коронавирусом

Глава региона Василий Голубев разместил в Instagram пост, в котором пообещал до конца 2023 года решить проблему обманутых дольщиков. Но в комментариях пользователи начали жаловаться на сферу здравоохранения в Гуково.
«Поставьте задачу отремонтировать больницу на улице Красная Горка, 93. В детском отделении нет ни градусника, ни лекарств. Все с собой привозили», — заявила местная жительница.
«Поступили в эту больницу по скорой, у ребенка подтвердили коронавирус. В итоге мы лечились своими лекарствами, так нас еще выписали с больницы с положительным тестом. Это произошло спустя сутки после поступления. Сотрудники не дают документы с печатями и подписями», — прозвучало в комментариях.
«Столкнулся с аналогичной проблемой, в больнице есть только спальное место. Смысла приезжать туда вообще не было, с таким успехом можно было и дома оставаться и помирать», — заявил другой местный житель.