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Жители Гуково заявили, что детей из больницы выписали с подтвержденным коронавирусом

9 января 09:15
Фото: pixabay
В Гуково Ростовской области в больнице нет лекарств, а детей выписывают с подтвержденным коронавирусом, пожаловались местные жители губернатору.

Глава региона Василий Голубев разместил в Instagram пост, в котором пообещал до конца 2023 года решить проблему обманутых дольщиков. Но в комментариях пользователи начали жаловаться на сферу здравоохранения в Гуково.

«Поставьте задачу отремонтировать больницу на улице Красная Горка, 93. В детском отделении нет ни градусника, ни лекарств. Все с собой привозили», — заявила местная жительница.

«Поступили в эту больницу по скорой, у ребенка подтвердили коронавирус. В итоге мы лечились своими лекарствами, так нас еще выписали с больницы с положительным тестом. Это произошло спустя сутки после поступления. Сотрудники не дают документы с печатями и подписями», — прозвучало в комментариях.

«Столкнулся с аналогичной проблемой, в больнице есть только спальное место. Смысла приезжать туда вообще не было, с таким успехом можно было и дома оставаться и помирать», — заявил другой местный житель.

Ранее врачей из красной зоны в Ростове перевели на полставки из-за спада заболеваемости.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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