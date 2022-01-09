Жители Гуково заявили, что детей из больницы выписали с подтвержденным коронавирусом

«Поступили в эту больницу по скорой, у ребенка подтвердили коронавирус. В итоге мы лечились своими лекарствами, так нас еще выписали с больницы с положительным тестом. Это произошло спустя сутки после поступления. Сотрудники не дают документы с печатями и подписями», — прозвучало в комментариях.