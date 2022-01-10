Член СПЧ Игорь Ашманов отметил необходимость регламентации биометрии

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». Член СПЧ Игорь Ашманов дал комментарий, что применение биометрии требуется строго регламентировать. Он рассказал о случае с его знакомым, который воспользовался опцией оплаты проезда в метро при помощи биометрии лица. Через несколько дней после использования опции он получил штраф за проезд без маски.
Президент InfoWatch Наталья Касперская отметила, что есть подозрения на нарушение ФЗ-152, согласно которому обработка персональных сведений должна проводиться в конкретных целях. Она дала комментарий, что нет информации, как будут использовать собранные биометрические данные. По ее мнению, не исключены утечки данных из базы.
В СПЧ отметили, что отсутствие четких правил может привести к проблемам в дальнейшем в рамках цифровизации. Об этом сказано в докладе СПЧ. В нем сделали акцент на недостаточной защите личной информации и низкой ответственности сотрудников с доступом к персональным данным.