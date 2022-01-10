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Член СПЧ Игорь Ашманов отметил необходимость регламентации биометрии

10 января 13:57
Фото: pixabay.com
Цифровизация охватывает большинство сфер жизнедеятельности людей. В СПЧ при президенте РФ обеспокоены появлением «цифровой власти», так как она предполагает практически полный доступ к личным сведениям граждан. Специалисты в СПЧ дали комментарии относительно возможных проблем безопасности.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». Член СПЧ Игорь Ашманов дал комментарий, что применение биометрии требуется строго регламентировать. Он рассказал о случае с его знакомым, который воспользовался опцией оплаты проезда в метро при помощи биометрии лица. Через несколько дней после использования опции он получил штраф за проезд без маски.

Президент InfoWatch Наталья Касперская отметила, что есть подозрения на нарушение ФЗ-152, согласно которому обработка персональных сведений должна проводиться в конкретных целях. Она дала комментарий, что нет информации, как будут использовать собранные биометрические данные. По ее мнению, не исключены утечки данных из базы.

В СПЧ отметили, что отсутствие четких правил может привести к проблемам в дальнейшем в рамках цифровизации. Об этом сказано в докладе СПЧ. В нем сделали акцент на недостаточной защите личной информации и низкой ответственности сотрудников с доступом к персональным данным.

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