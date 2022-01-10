Член СПЧ Игорь Ашманов отметил необходимость регламентации биометрии

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». Член СПЧ Игорь Ашманов дал комментарий, что применение биометрии требуется строго регламентировать. Он рассказал о случае с его знакомым, который воспользовался опцией оплаты проезда в метро при помощи биометрии лица. Через несколько дней после использования опции он получил штраф за проезд без маски.