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Медики из Германии, США и Швейцарии выявили опасность COVID-19 для людей с ожирением

10 января 13:55
Фото: pixabay.com
Ученые из Германии, Америки и Швейцарии обнаружили, что коронавирус представляет особую опасность для лиц с лишним весом. Они отметили, что SARS-CoV-2 способен размножаться в жировой ткани, что вызывает цитокиновый шторм.

Медики во главе с Трейси Маклафлин из Стэнфордского университета провели исследование тканей людей с лишним весом, которые умерли из-за коронавируса и выявили SARS-CoV-2 в подкожном и висцеральном жире. Эксперты допустили, что висцеральный жир может быть резервуаром для вируса, что вызывает длительное проявление симптомов. Об этом сообщает infox.ru.

В рамках исследования были собраны ткани у людей с ожирением, не болевших коронавирусной инфекцией и у пациентов, которые имели лишний вес и умерли от коронавируса. У последних вирус был выявлен в легких, почках, сердце, жировых тканях. Медики предположили, что при тяжелом течении инфекций вирус накапливается в жировой ткани, что приводит к осложнениям.

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