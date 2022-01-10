Медики из Германии, США и Швейцарии выявили опасность COVID-19 для людей с ожирением

В рамках исследования были собраны ткани у людей с ожирением, не болевших коронавирусной инфекцией и у пациентов, которые имели лишний вес и умерли от коронавируса. У последних вирус был выявлен в легких, почках, сердце, жировых тканях. Медики предположили, что при тяжелом течении инфекций вирус накапливается в жировой ткани, что приводит к осложнениям.