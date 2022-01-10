Онищенко поддержал инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах

В октябре прошлого года официальный представитель Госдумы направил руководителю Минздрава Михаилу Мурашко предложение о внедрении в школах психологических тестов. Милонов выразил мнение о том, что благодаря проверкам детей на предмет употребления наркотических препаратов наряду с психологическим тестированием можно будет свести к минимуму эпизоды насилия в учреждениях образования. Депутат сообщил тогда о том, что этот актуальный вопрос уже обсудили на уровне профильного думского комитета.