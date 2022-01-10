Онищенко поддержал инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах

Если зависимость у школьника обнаружат на ранней стадии, у него будет намного больше шансов вернуться к нормальной жизни с минимальными потерями. В беседе с корреспондентами NEWS.ru Геннадий Онищенко указал на необходимость выстраивания разумного механизма тестирования. По словам медика, все нужно тщательно взвесить.
Идею о введении в российских школах обязательных тестов на наркотики парламентарии планируют обсудить на старте весенней сессии в Государственной думе.
«Этот вопрос не первый раз поднимается, и в этом есть разумное звено. Нужно выстроить очень разумный механизм. Первое, что нужно, — это неинвазивный способ диагностики, — подчеркнул Онищенко. — Второе: поскольку речь идет о детях, то нужно согласие родителей, третье — при любом исходе этого обследования право на медицинскую тайну: никто не должен разглашать результаты тестирования».
По словам бывшего главного санитарного врача России, в процессе изучения инициативы должны быть обозначены группы риска. Следует подумать также над тем, все ли ученики должны проходить такие проверки, или действия будут выборочными.
Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов ранее заявил, что тестирование на наркотики в школах должно быть обязательным.
В октябре прошлого года официальный представитель Госдумы направил руководителю Минздрава Михаилу Мурашко предложение о внедрении в школах психологических тестов. Милонов выразил мнение о том, что благодаря проверкам детей на предмет употребления наркотических препаратов наряду с психологическим тестированием можно будет свести к минимуму эпизоды насилия в учреждениях образования. Депутат сообщил тогда о том, что этот актуальный вопрос уже обсудили на уровне профильного думского комитета.