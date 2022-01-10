Пенсионерам из Кривошлыковского предложили заплатить 100 млн за ремонт дома в Ростове

Напомним, что дом признали аварийным из-за трещин на стенах. Власти планируют снести здание 1963 года постройки, но жильцы не хотят переезжать и отстаивают свои права.
Весной ремонт дома оценили в 80 миллионов рублей, но с тех пор цены сильно выросли. Теперь в проект придется вложить не менее 100 миллионов.
«Власти предложили пенсионерам самостоятельно оплатить эти работы. Эти миллионы предложили заплатить нам и на суде привели в пример несколько адресов домов, где был подобный ремонт», — пишет издание со ссылкой на слова местной жительницы.