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Пенсионерам из Кривошлыковского предложили заплатить 100 млн за ремонт дома в Ростове

10 января 10:52
Фото: rostov-gorod.ru
Жителям аварийного дома в переулке Кривошлыковский в Ростове-на-Дону предложили собрать 100 миллионов рублей для проведения ремонта, пишет 161.ру.

Напомним, что дом признали аварийным из-за трещин на стенах. Власти планируют снести здание 1963 года постройки, но жильцы не хотят переезжать и отстаивают свои права.

Весной ремонт дома оценили в 80 миллионов рублей, но с тех пор цены сильно выросли. Теперь в проект придется вложить не менее 100 миллионов.

«Власти предложили пенсионерам самостоятельно оплатить эти работы. Эти миллионы предложили заплатить нам и на суде привели в пример несколько адресов домов, где был подобный ремонт», — пишет издание со ссылкой на слова местной жительницы.

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