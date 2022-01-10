В первую рабочую неделю года жителей Ростовской области ждет мокрый снег с 13 января

Днем 10 января температура может достигать +4 градусов, ночью опустится до 0 градусов. Ветер будет достигать 4 метров в секунду. Во вторник, 11 января, ростовчан ждёт небольшой дождь со снегом. На термометрах днем будет от +4 до -1 градуса. Ночью прогнозируют минусовую температуру. В среду в регионе и в Ростове-на-Дону, в частности резко похолодает, и температура опустится до -3 градусов днем и до -9 градусов в вечернее время и ночью.