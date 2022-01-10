В Ростове зоопарк объяснил причину роста цен на билеты в 2022 году

«Мы были вынуждены изменить стоимость билета. Мы долго держали цены и их не повышали, но все понимают, что цены растут. Поэтому нам требуются средства на питание и, конечно, благоустройство вольеров, новые экспозиции, улучшения условия среды обитания животных. Все изменения, которые происходят в зоопарке, выполняются только за счет тех средств, которые мы зарабатываем сами», — объяснила Елизавета Гомонова, добавив, что не последнюю роль в этом сыграли повышение стоимости стройматериалов, а также стоимость самих строительных работ.