В Ростове зоопарк объяснил причину роста цен на билеты в 2022 году

В начале 2022 года Ростовский-на-Дону зоопарк объявил, что стоимость билетов для посетителей поднимется до 550 рублей, однако причины подобного решения были неизвестны.
Сейчас в зоопарке отметили, что все изменения происходят за счет тех средств, что организация получает от посетителей.
В первую очередь, билеты подорожали из-за увеличения стоимости питания животных, так как рост цен на продовольственные товары наблюдается уже в течение нескольких месяцев. Кроме того, зоопарк должен обеспечить своим подопечным качественные условия содержания, а именно улучшить среду обитания животных.
«Мы были вынуждены изменить стоимость билета. Мы долго держали цены и их не повышали, но все понимают, что цены растут. Поэтому нам требуются средства на питание и, конечно, благоустройство вольеров, новые экспозиции, улучшения условия среды обитания животных. Все изменения, которые происходят в зоопарке, выполняются только за счет тех средств, которые мы зарабатываем сами», — объяснила Елизавета Гомонова, добавив, что не последнюю роль в этом сыграли повышение стоимости стройматериалов, а также стоимость самих строительных работ.
Напомним, в последние месяцы наблюдается рост цен не только для продукты для животных, в ноябре Ростовстат объявил, что плодоовощная продукция подорожала на 9,3%, а наибольший рост в цене зафиксирован в продукции молочного и мясного производства.