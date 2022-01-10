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В Ростове зоопарк объяснил причину роста цен на билеты в 2022 году

10 января 13:35
Фото: vk.com/rostzoo
В Ростове увеличение стоимости посещения зоопарка напрямую связано с условиями содержания и качеством жизни животных, экономическое обоснование новых цен билетов предоставила руководитель пресс-службы Ростовского-на-Дону зоопарка Елизавета Гомонова.

В начале 2022 года Ростовский-на-Дону зоопарк объявил, что стоимость билетов для посетителей поднимется до 550 рублей, однако причины подобного решения были неизвестны.

Сейчас в зоопарке отметили, что все изменения происходят за счет тех средств, что организация получает от посетителей.

В первую очередь, билеты подорожали из-за увеличения стоимости питания животных, так как рост цен на продовольственные товары наблюдается уже в течение нескольких месяцев. Кроме того, зоопарк должен обеспечить своим подопечным качественные условия содержания, а именно улучшить среду обитания животных.

«Мы были вынуждены изменить стоимость билета. Мы долго держали цены и их не повышали, но все понимают, что цены растут. Поэтому нам требуются средства на питание и, конечно, благоустройство вольеров, новые экспозиции, улучшения условия среды обитания животных. Все изменения, которые происходят в зоопарке, выполняются только за счет тех средств, которые мы зарабатываем сами», — объяснила Елизавета Гомонова, добавив, что не последнюю роль в этом сыграли повышение стоимости стройматериалов, а также стоимость самих строительных работ.

Фото: vk.com/rostzoo

Напомним, в последние месяцы наблюдается рост цен не только для продукты для животных, в ноябре Ростовстат объявил, что плодоовощная продукция подорожала на 9,3%, а наибольший рост в цене зафиксирован в продукции молочного и мясного производства.

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