В Ростовской области в могильнике нашли останки четырех древних людей эпохи бронзы

Исследователи рассказали, что во время изменений культуры погребения усопших стали хоронить в позе зародыша на левом боку так, чтобы их голова указывала к восходу солнца — на восток. При этом рядом со своими близкими древние жители Ростовской области оставляли глиняную утварь, которая сопровождала покойного в его жизни после смерти.