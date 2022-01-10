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В Ростовской области в могильнике нашли останки четырех древних людей эпохи бронзы

10 января 17:20
Фото: instagram.com/komitetokn61
В Ростовской области во время исследования могильника «Черкасов III» обнаружили четырех древних людей, погибших в эпоху поздней бронзы, деталями поделилась пресс-служба комитета по охране ОКН.

В начале января стало известно о самой знаменитой находке могильника — паре супругов, обнявшихся друг с другом в месте своего упокоения. Сейчас в комитете рассказали о находках второй половины II тысячелетия до новой эры, когда катакомбы для погребения стали заменять срубными могилами.

Исследователи рассказали, что во время изменений культуры погребения усопших стали хоронить в позе зародыша на левом боку так, чтобы их голова указывала к восходу солнца — на восток. При этом рядом со своими близкими древние жители Ростовской области оставляли глиняную утварь, которая сопровождала покойного в его жизни после смерти.

Ученые отмечают, что самым необычным оказалось погребение № 12 в седьмом кургане. Здесь были обнаружены останки двух людей, которые лежали один над другим. Ученые предполагают, что это захоронение может быть поздней вариацией семейного захоронения, которое встретили в катакомбах третьего кургана. Еще одни останки человека были найдены в нише-подбое.

«Но уложен он был совсем не по-срубному. В нише-подбое! На правом боку! Головой на север! Кем он был? Реликтом отжившей катакомбной эпохи на заре поздней бронзы? Инокультурным мигрантом, в поисках лучшей доли осевшим в более благополучной и процветающей среде срубников? Или домашней прислугой-рабом, небрежно похороненным „за плинтусом“ при умершем хозяине?» — предположили ученые.

Фото: instagram.com/komitetokn61

Исследователи сообщили, что продолжат делиться находками и изучать могильник в Аксайском районе Ростовской области.

Ранее у берега Азовского моря обнаружили череп древнего мамонта, вымершего сотни тысяч лет назад.

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