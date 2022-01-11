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Более 80% россиян собираются путешествовать в 2022 году

11 января 13:22
Фото: pixabay.com
73% граждан РФ собираются путешествовать внутри страны, об этом говорит опрос, проведенный специалистами Ozon Travel.

По имеющейся у iz.ru информации, на отдых в этом году собираются 88% респондентов. 41% ответивших намерены посетить родственников и друзей. 14% намерены ездить по работе, а 4% переедут из-за учебы.

39% опрошенных женщин хотят на отдых в Турцию, у мужчин этот показатель равен 23%. В то же время 12% респондентов-мужчин хотят посетить ОАЭ, а 8% – Китай.

Билеты “туда-обратно” на одного на внутрироссийских маршрутах будут стоить от 15 000 до 40 000 на одного, в зависимости от направления. При этом средний билет за границу обойдется в 55 000 рублей.

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