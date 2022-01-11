Более 80% россиян собираются путешествовать в 2022 году

По имеющейся у iz.ru информации, на отдых в этом году собираются 88% респондентов. 41% ответивших намерены посетить родственников и друзей. 14% намерены ездить по работе, а 4% переедут из-за учебы.
39% опрошенных женщин хотят на отдых в Турцию, у мужчин этот показатель равен 23%. В то же время 12% респондентов-мужчин хотят посетить ОАЭ, а 8% – Китай.
Билеты “туда-обратно” на одного на внутрироссийских маршрутах будут стоить от 15 000 до 40 000 на одного, в зависимости от направления. При этом средний билет за границу обойдется в 55 000 рублей.