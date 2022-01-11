Губернатор Ростовской области заявил, что регион провалил ПЦР-тестирование в январе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил глав муниципалитетов региона разобраться, почему в территориях значительно упали показатели тестирования на коронавирус. Глава региона рассказал, что понимает, что снижение эффективности связано с новогодними праздниками, однако право на них имеют только жители региона, а не те, кто за них ответственен.
«Минздрав прошу обобщить ситуацию по территориям области, особенно тем, которые были названы в докладе. Десяточек там, другой протестировали, и считают, что свое дело сделали. А по некоторым показателям по-прежнему находятся в „красной зоне“, я бы даже сказал, что ухудшается ситуация… Не понимаю ваших управленческих навыков и решений, уважаемые главы», — отметил Василий Голубев, добавив, что не отдавал распоряжения снижать темпы охвата населения ПЦР-тестированием.