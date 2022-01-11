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Как в Ростовской области нашли омикрон у женщины с ребенком и чем они теперь опасны

11 января 16:12
Фото: pixabay
В Ростовской области выявили новый штамм коронавируса омикрон у женщины и маленького ребенка. Сколько всего было случаев и насколько опасен вирус, в материале RostovGazeta.

Второй очаг омикрона

Первый случай заболевания новым штаммом выявили у студента из Конго, который прилетел в Ростов на обучение. Его доставили в ковидный госпиталь, а также изолировали людей, с которыми он контактировал.

Теперь стало известно, что заразились ростовчанка и ее шестимесячный ребенок. Никакой связи между этими случаями нет.

Фото: pixabay

Известно, что женщина не была в другой стране и не общалась с теми, кто вернулся из другого государства. Получается, что новые случаи заражения произошли в Ростове.

Какой штамм преобладает в Ростовской области

По словам главного санитарного врача региона Евгения Ковалева, сейчас преобладает индийский штамм коронавируса. На него приходятся 94% случаев заболевания.

Фото: pixabay

На втором месте находится британская разновидность с показателем 4,1%. Около 1% заболевших коронавирусом заразились омикроном.

Сколько человек могут заразиться от омикрона

Ковалев предупредил, что, согласно статистике, омикроном заражаются от восьми до девяти человек из 10 контактных. Из-за этого он в очередной раз рекомендовал местным жителям соблюдать меры профилактики коронавируса, чтобы снизить риск заражения.

Фото: pixabay

Евгений Ковалев напомнил, что в основной группе риска по-прежнему находятся люди с хроническими заболеваниями систем внутренних органов, а также те, кто относится к старшей возрастной группе.

Снижение заболеваемости

За последнее время в регионе снизилась заболеваемость коронавирусом на 20%. Главной группой, в которой распространяется инфекция, остаются люди в возрасте от 30 до 49 лет — их 29% от общего числа заболевших.

Фото: pixabay

Ковалев заострил свое внимание на том, что многие не соблюдают меры профилактики COVID-19. В целом регион провалил планы по тестированию на коронавирус.

Главный санитарный врач региона не исключает роста заболеваемости, когда удастся наладить процесс с тестированием.

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