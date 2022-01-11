rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полицейский из Ростова устроил поножовщину в Адыгее в ночь на 1 января

11 января 17:45
Фото: Pexels.com
В Адыгее сотрудники полиции из Ростова приняли участие в поножовщине в новогоднюю ночь, об этом рассказал портал «АиФ-Ростов-на-Дону».

Скандал с участием сотрудников полиции из отделения Железнодорожного района Ростова произошел в Адыгее вечером 31 декабря.

В издании рассказали, что мужчины отмечали наступающий Новый год в гостинице, когда между ними вспыхнул конфликт. В ходе потасовки с применением холодного оружия инженер из Морозовска был ранен в плечо ножом. Другими двумя участниками конфликта стали сотрудники полиции из Ростова-на-Дону.

Сейчас правоохранитель, ранивший инженера, задержан, и в его отношении могут возбудить уголовное дело по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее в Ростовской области житель Покровского ударил женщину ножом, после задержания он постарался заколоть полицейского в лицо шариковой ручкой.

Материалы по теме
Устроивший поножовщину в автобусе житель Азова заявил, что видел демоновВ Ростовской области сержанта отправят в колонию на восемь лет из-за поножовщиныВ ходе поножовщины на Штахановского в Ростове погиб мужчина 6 ноября
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00