Полицейский из Ростова устроил поножовщину в Адыгее в ночь на 1 января

В издании рассказали, что мужчины отмечали наступающий Новый год в гостинице, когда между ними вспыхнул конфликт. В ходе потасовки с применением холодного оружия инженер из Морозовска был ранен в плечо ножом. Другими двумя участниками конфликта стали сотрудники полиции из Ростова-на-Дону.