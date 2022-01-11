Полицейский из Ростова устроил поножовщину в Адыгее в ночь на 1 января

Скандал с участием сотрудников полиции из отделения Железнодорожного района Ростова произошел в Адыгее вечером 31 декабря.
В издании рассказали, что мужчины отмечали наступающий Новый год в гостинице, когда между ними вспыхнул конфликт. В ходе потасовки с применением холодного оружия инженер из Морозовска был ранен в плечо ножом. Другими двумя участниками конфликта стали сотрудники полиции из Ростова-на-Дону.
Сейчас правоохранитель, ранивший инженера, задержан, и в его отношении могут возбудить уголовное дело по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Ранее в Ростовской области житель Покровского ударил женщину ножом, после задержания он постарался заколоть полицейского в лицо шариковой ручкой.