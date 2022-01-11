Родители кадетов Аксайского казачьего корпуса недовольны обучением в Ставрополе

Родители кадетов рассказывают о текучке кадров среди преподавателей, вызванной размещением Аксайского казачьего кадетского корпуса в Ставрополе.
«Когда в нашей семье принималось решение о том, чтобы отдать ребенка учиться в Аксайский кадетский корпус, ключевым аргументом было высокое качество образования. Мой сын учится хорошо. Но в Ставрополе обнаружились странные моменты, которые настораживают», — отмечает отец кадета из 7 «А» класса.
Он добавляет, что общался не только с сыном, но и с его одноклассниками. Все они жалуются на то, что не понимают некоторые предметы.
«Например, физика у них только начинается. Из разговора с ребятами у меня создалось ощущение, что преподавателя перевели к ним из вуза, где он привык читать лекции. Но, если для студентов лекции это нормальная практика, ведь у них есть мотивация не быть отчисленными, то детям информацию же надо доносить совсем по-другому, объясняя подробно», — убежден отец кадета.
С ним соглашаются и родители кадета из 11 «А» класса.
«По поводу обучения в Ставрополе однозначно сказать нельзя. Конечно же, нам не нравится, что наш сын в другом городе. Но если бы он полноценно там учился, я бы не возражал, — говорит отец кадета из 11 „А“ класса. — Для аксайских кадетов в Ставрополе ограничен доступ к существующей базе. Например, в корпусе есть ледовый каток, бассейн. Но пользоваться им кадетам из Аксайского корпуса разрешают только раз в месяц, хотя обещают, что посещение будет свободное».
Подробнее в материале: Скандалы и проблемы: что на самом деле происходит в Аксайском кадетском корпусе