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Родители кадетов Аксайского казачьего корпуса недовольны обучением в Ставрополе

11 января 05:18
Фото: adekkk.mil.ru
Из-за текучки преподавателей, родители учащихся Аксайского казачьего кадетского корпуса недовольны качеством обучения в Ставрополе, об этом они сообщили RostovGazeta.

Родители кадетов рассказывают о текучке кадров среди преподавателей, вызванной размещением Аксайского казачьего кадетского корпуса в Ставрополе.

«Когда в нашей семье принималось решение о том, чтобы отдать ребенка учиться в Аксайский кадетский корпус, ключевым аргументом было высокое качество образования. Мой сын учится хорошо. Но в Ставрополе обнаружились странные моменты, которые настораживают», — отмечает отец кадета из 7 «А» класса.

Он добавляет, что общался не только с сыном, но и с его одноклассниками. Все они жалуются на то, что не понимают некоторые предметы.

«Например, физика у них только начинается. Из разговора с ребятами у меня создалось ощущение, что преподавателя перевели к ним из вуза, где он привык читать лекции. Но, если для студентов лекции это нормальная практика, ведь у них есть мотивация не быть отчисленными, то детям информацию же надо доносить совсем по-другому, объясняя подробно», — убежден отец кадета.

Фото: adekkk.mil.ru

С ним соглашаются и родители кадета из 11 «А» класса.

«По поводу обучения в Ставрополе однозначно сказать нельзя. Конечно же, нам не нравится, что наш сын в другом городе. Но если бы он полноценно там учился, я бы не возражал, — говорит отец кадета из 11 „А“ класса. — Для аксайских кадетов в Ставрополе ограничен доступ к существующей базе. Например, в корпусе есть ледовый каток, бассейн. Но пользоваться им кадетам из Аксайского корпуса разрешают только раз в месяц, хотя обещают, что посещение будет свободное».

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