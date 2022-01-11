Родители кадетов Аксайского казачьего корпуса недовольны обучением в Ставрополе

«По поводу обучения в Ставрополе однозначно сказать нельзя. Конечно же, нам не нравится, что наш сын в другом городе. Но если бы он полноценно там учился, я бы не возражал, — говорит отец кадета из 11 „А“ класса. — Для аксайских кадетов в Ставрополе ограничен доступ к существующей базе. Например, в корпусе есть ледовый каток, бассейн. Но пользоваться им кадетам из Аксайского корпуса разрешают только раз в месяц, хотя обещают, что посещение будет свободное».