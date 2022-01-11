Ростовчанка пожаловалась на мусор из ковидного госпиталя, который летает по округе

Ростовчанка, пожелавшая остаться анонимной, разместила в одном из городских пабликов во «Вконтакте» жалобу на городскую больницу № 20, где сейчас размещен ковидный госпиталь.
По словам автора поста, мусорная зона больницы не оборудована должным образом, из-за этого все отходы разносит ветром по округе.
Ночью 10 января из больницы вынесли крупногабаритный мусор – больше десятка коек.
«Кто-то из соседей уже поднимал вопрос о переносе мусорников в другое место территории 20й больницы, писали или в больницу или в администрацию. Везде ответили отказом», – пишет ростовчанка (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что за годы пандемии закупки Минздрава Ростовской области увеличились до 10 млрд рублей.