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Ростовские новости о новогодней депрессии, коварстве омикрона и о еде для школьников

11 января 14:14
Фото: freepik/freepik.com
В Ростовской области штамм омикрон занял 1% от общего числа заражений, на Новый год свели счеты с жизнью пять ростовчан, а у школьников цены на питание выросли на треть. Картина дня в RostovGazeta.

Печальная статистика

В Ростове во время празднования Нового года добровольно ушли из жизни пять человек, до этого в управлении ГО и ЧС сообщали, что за 11 дней новогодних празднований удалось предотвратить шесть суицидов.

Фото: pexels.com

В управлении ГО и ЧС рассказали, что большая часть праздников произошла без чрезвычайных ситуаций, и хотя в первую неделю января прошла эвакуация ТЦ «Горизонт» — угроза минирования не подтвердилась.

Напомним, с 31 декабря диспетчерская служба 112 обработала около 120 тысяч звонков от местных жителей.

Эпидемиологическая обстановка

Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев объявил, что в регионе зафиксировали 1% случаев заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Несмотря на высокие показатели распространения индийского штамма, который сейчас обнаруживают у 94% заболевших, этот показатель вызывает опасения из-за высоких показателей заражения контактеров.

Вместе с этим Ковалев добавил, что в регионе выявили сразу два очага «Омикрона». В одном переносчиком болезни стал студент из Конго, во втором вирусом заразилась семья из матери и ее ребенка.

Фото: dscstudios/freepik.com

Вторым по показателям заболеваемости в регионе стал британский штамм, который выявили у 4,1% больных коронавирусом. А потому Евгений Ковалев напомнил о важности вакцинации населения, которую прошли уже свыше 1,9 миллиона жителей Ростовской области.

Все к столу!

В Ростове объявили о повышении цен на горячее питание учащихся образовательных организаций младшего и среднего образовательного уровня.

Глава управления образования Ростова Виктория Чернышова рассказала, что хотя в 2021 году завтрак школьника обходился в 54 рубля, а обед — в 79 рублей, в 2022 году необходимо пересчитать стоимость питания.

Виктория Чернышова
Фото: rostov-gorod.ru

Теперь цены поднимутся на треть и составят 76 и 107 рублей соответственно. Женщина объяснила, что подобные изменения напрямую связаны с увеличением стоимости продуктов, и при учете средних показателей стоимость питания пришлось увеличить.

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