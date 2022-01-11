В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском, 4 проиграли суд мэрии города в январе

Ростовчане, проживающие по адресу Кривошлыковский переулок, 4, не смогли отстоять право на сохранение дома, которому грозит снос. Жильцы рассказали, что несмотря на то, что суд встал на сторону администрации города и решения о сносе здания, ростовчане собираются подать апелляцию.
В начале декабря Ростовский областной суд приостановил решение суда Ленинского района Ростова, который назвал законными действия чиновников. Тогда пришлось привлечь экспертов, которые сообщили, что ремонт дома возможен, однако обойдется в сумму 100 миллионов рублей.
После этого районный суд снова принял сторону администрации Ростова-на-Дону. Адвокат жильцов сообщил, что ему кажутся подозрительными изменения в решениях суда, который первоначально допускал ремонт и реконструкцию, а теперь настаивает на сносе здания на Кривошлыковском, 4.
«Все эксперты сказали, что там плывущий грунт есть, но, опять же, все эксперты признали, что последние три года подвижек никаких нет, что фундамент находится в работоспособном состоянии», — объяснил адвокат Михаил Лунтовский.
Он заявил, что его клиенты собираются продолжить борьбу за дом и готовы дойти до Верховного суда.
«Вот такая у наших властей забота о людях — вышвырнуть нас на улицу без всяких обязательств и всё», — цитирует издание жительницу дома.