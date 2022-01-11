В Ростовской области 80% жителей не соблюдали масочный режим в транспорте в январе

Глава надзорного органа Ростовской области объяснил, что во время новогодних праздников в регионе обострилась ситуация с несоблюдением масочного режима пассажирами в общественном транспорте.
Евгений Ковалев рассказал, что инспекторы мобильных групп проверили 205 единиц общественного транспорта, что позволило выяснить, что в 80% инспектируемых салонов масочный режим не соблюдают от 60 до 80% пассажиров. Кроме того, половина водителей автобусов спускали маску до подбородка во время управления своим транспортным средством.
«В адрес Минтранса области и в адрес глав мы подготовили предписания по устранению этих нарушений», — объявил Евгений Ковалев, добавив, что пренебрежение ношением медицинских масок наиболее характерно для жителей крупных городов, таких как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск и некоторые другие территории области.
Ранее власти Ростовской области сохранили пропускной режим с использованием QR-кодов в местах массового скопления людей и торговых центрах.