В Ростовской области 80% жителей не соблюдали масочный режим в транспорте в январе

Евгений Ковалев рассказал, что инспекторы мобильных групп проверили 205 единиц общественного транспорта, что позволило выяснить, что в 80% инспектируемых салонов масочный режим не соблюдают от 60 до 80% пассажиров. Кроме того, половина водителей автобусов спускали маску до подбородка во время управления своим транспортным средством.