rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области 80% жителей не соблюдали масочный режим в транспорте в январе

11 января 12:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области пассажиры 80% общественного транспорта игнорируют масочный режим, об этом сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев.

Глава надзорного органа Ростовской области объяснил, что во время новогодних праздников в регионе обострилась ситуация с несоблюдением масочного режима пассажирами в общественном транспорте.

Евгений Ковалев рассказал, что инспекторы мобильных групп проверили 205 единиц общественного транспорта, что позволило выяснить, что в 80% инспектируемых салонов масочный режим не соблюдают от 60 до 80% пассажиров. Кроме того, половина водителей автобусов спускали маску до подбородка во время управления своим транспортным средством.

«В адрес Минтранса области и в адрес глав мы подготовили предписания по устранению этих нарушений», — объявил Евгений Ковалев, добавив, что пренебрежение ношением медицинских масок наиболее характерно для жителей крупных городов, таких как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск и некоторые другие территории области.

Ранее власти Ростовской области сохранили пропускной режим с использованием QR-кодов в местах массового скопления людей и торговых центрах.

Материалы по теме
Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове составляет 54% в декабреДвижение транспорта по нескольким улицам в центре Ростова ограничат до 30 апреляВ Ростове общественный транспорт не может выполнить план из-за нехватки водителей
#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Коронавирус#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00