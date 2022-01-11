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Ветеран ВОВ из Ростова три месяца не мог получить пенсию из-за бюрократии в 2021 году

11 января 06:22
Фото: Pexels.com
Ростовские прокуроры помогли ветерану Великой Отечественной войны получить пенсию, которую ему не выплачивали в течение трех месяцев, информация появилась на портале надзорного ведомства.

Прокуратура по Железнодорожному району Ростова провела проверку регионального отделения ПФР.

В результате инспекции удалось выяснить, что сотрудники фонда не направили дело ветерана боевых действий в регион переезда пожилого героя Великой Отечественной войны, из-за чего мужчина не мог получить свои пенсионные выплаты в течение трех месяцев.

После того, как прокуратура внесла представление главе клиентской службы, все нарушения устранили, дело направили по новому месту жительства получателя выплат. А ветеран начал получать установленную законом пенсию.

Ранее мошенники ввели в оборот новую схему обмана населения — они стали информировать пожилых людей о возможности получения накопительной части пенсии. После перехода по ссылке, в которой якобы указана вся необходимая информация, пострадавший устанавливал на свое устройство вирусные и шпионские программы, которые позволяют завладеть банковскими данными.

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