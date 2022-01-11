Ветеран ВОВ из Ростова три месяца не мог получить пенсию из-за бюрократии в 2021 году

Ранее мошенники ввели в оборот новую схему обмана населения — они стали информировать пожилых людей о возможности получения накопительной части пенсии. После перехода по ссылке, в которой якобы указана вся необходимая информация, пострадавший устанавливал на свое устройство вирусные и шпионские программы, которые позволяют завладеть банковскими данными.