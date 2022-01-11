Ветеран ВОВ из Ростова три месяца не мог получить пенсию из-за бюрократии в 2021 году

Прокуратура по Железнодорожному району Ростова провела проверку регионального отделения ПФР.
В результате инспекции удалось выяснить, что сотрудники фонда не направили дело ветерана боевых действий в регион переезда пожилого героя Великой Отечественной войны, из-за чего мужчина не мог получить свои пенсионные выплаты в течение трех месяцев.
После того, как прокуратура внесла представление главе клиентской службы, все нарушения устранили, дело направили по новому месту жительства получателя выплат. А ветеран начал получать установленную законом пенсию.
Ранее мошенники ввели в оборот новую схему обмана населения — они стали информировать пожилых людей о возможности получения накопительной части пенсии. После перехода по ссылке, в которой якобы указана вся необходимая информация, пострадавший устанавливал на свое устройство вирусные и шпионские программы, которые позволяют завладеть банковскими данными.