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Жителей Ростова предупредили о мокром снеге и гололеде с 12 по 15 января 2022 года

11 января 16:42
Фото: Pexels.com
В Ростове со среды, 12 января, по субботу, 15 января, ожидаются мокрый снег, метель, гололед и штормовой ветер скоростью 20 метров в секунду, об опасностях подобной погоды проинформировали в управлении ГО и ЧС.

Синоптики объявили, что в течение четырех суток, начиная со среды, 12 января, ожидается ухудшение погодных условий. Ростовскую область накроет снегопадами и мокрым снегом, что снизит видимость до 500 метров. Кроме того дороги области покроют ледяная корка и мокрый снег, которые способны спровоцировать заносы. Дополнительным негативным атмосферным явлением станет сильнейший ветер скоростью до 20 метров в секунду.

В связи со штормовым предупреждением ростовчанам рекомендуют быть особенно внимательными при управлении транспортными средствами и движении по дорогам города. Кроме того жителей призвали использовать только разрешенные места для пересечения проезжей части, а также сократить время нахождения на улицах города, особенно, рядом с плохо закрепленными конструкциями, деревьями и проводами электропередач.

В случае экстренной ситуации можно обратиться за помощью по номеру 112.

Ранее метеорологи предсказали жителям Ростовской области сильный снегопад вечером 11 января.

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