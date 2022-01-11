Жителей Ростова предупредили о мокром снеге и гололеде с 12 по 15 января 2022 года

В связи со штормовым предупреждением ростовчанам рекомендуют быть особенно внимательными при управлении транспортными средствами и движении по дорогам города. Кроме того жителей призвали использовать только разрешенные места для пересечения проезжей части, а также сократить время нахождения на улицах города, особенно, рядом с плохо закрепленными конструкциями, деревьями и проводами электропередач.