Жителей Ростова предупредили о мокром снеге и гололеде с 12 по 15 января 2022 года

Синоптики объявили, что в течение четырех суток, начиная со среды, 12 января, ожидается ухудшение погодных условий. Ростовскую область накроет снегопадами и мокрым снегом, что снизит видимость до 500 метров. Кроме того дороги области покроют ледяная корка и мокрый снег, которые способны спровоцировать заносы. Дополнительным негативным атмосферным явлением станет сильнейший ветер скоростью до 20 метров в секунду.
В связи со штормовым предупреждением ростовчанам рекомендуют быть особенно внимательными при управлении транспортными средствами и движении по дорогам города. Кроме того жителей призвали использовать только разрешенные места для пересечения проезжей части, а также сократить время нахождения на улицах города, особенно, рядом с плохо закрепленными конструкциями, деревьями и проводами электропередач.
В случае экстренной ситуации можно обратиться за помощью по номеру 112.