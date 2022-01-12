Альтштейн предполагает, что очередная волна станет последней

При этом Альтштейн добавил, что какой-либо конкретики, касаемо его распространения в России пока нет. Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил свою позицию насчет вспышки нового штамма. Он предполагает, что «Омикрон» может превратить коронавирус в новое сезонное заболевание. Тем самым, снизится и количество заболевших.