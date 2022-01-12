Альтштейн предполагает, что очередная волна станет последней

По информации NEWS.ru, эксперт заявил, что уже нет сомнений о распространении «Омикрона» по всему миру. По его словам, из-за нового коронавирусного штамма в мире увеличилось число заболевших втрое в сравнении с «дельтой».
При этом Альтштейн добавил, что какой-либо конкретики, касаемо его распространения в России пока нет. Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил свою позицию насчет вспышки нового штамма. Он предполагает, что «Омикрон» может превратить коронавирус в новое сезонное заболевание. Тем самым, снизится и количество заболевших.
Кроме того, глава РФ Владимир Путин заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что при наихудшем сценарии число заболевших от нового штамма может достичь шестизначных цифр.
Отметим, что вирус распространился уже в 13 регионах России. Большинство инфицированных вернулись в РФ из ОАЭ, Великобритании и Турции.