На вокзалах в Ростовской области оштрафовали больше 630 безмасочников в 2021 году

В ходе проведения 322 рейдов, направленных на противодействие распространению коронавируса, было составлено 636 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Проверки масочного режима были проведены в общественном транспорте, а также на
железнодорожных и автовокзалах.
При этом в декабре 2022 года было осуществлено 36 рейдов и выписано 93 протокола, направленных на противодействие распространению коронавируса. Более 30 рейдов были проведены в дни новогодних каникул.
По словам замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Беликова, часть контрольных мероприятий носит профилактический характер.
“Наши сотрудники призывают граждан соблюдать масочный режим, раздают средства индивидуальной защиты, информируют о пользе вакцинации”, - отметил Беликов.
Ранее главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка заявил о том, что весной 2022 года ожидается пятая волна COVID-19. На данный момент заболевших коронавирусом в ростовской больнице насчитывается 120 человек.