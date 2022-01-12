На вокзалах в Ростовской области оштрафовали больше 630 безмасочников в 2021 году

В 2021 году в Ростовской области было проведено более 300 рейдов по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности при проезде в общественном пассажирском транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в региональном Минтрансе.

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