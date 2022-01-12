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На вокзалах в Ростовской области оштрафовали больше 630 безмасочников в 2021 году

12 января 13:07
Фото: rostov-gorod.ru
В 2021 году в Ростовской области было проведено более 300 рейдов по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности при проезде в общественном пассажирском транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в региональном Минтрансе.

В ходе проведения 322 рейдов, направленных на противодействие распространению коронавируса, было составлено 636 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Проверки масочного режима были проведены в общественном транспорте, а также на

железнодорожных и автовокзалах.

При этом в декабре 2022 года было осуществлено 36 рейдов и выписано 93 протокола, направленных на противодействие распространению коронавируса. Более 30 рейдов были проведены в дни новогодних каникул.

По словам замминистра транспорта Ростовской области Дмитрия Беликова, часть контрольных мероприятий носит профилактический характер.

“Наши сотрудники призывают граждан соблюдать масочный режим, раздают средства индивидуальной защиты, информируют о пользе вакцинации”, - отметил Беликов.

Ранее главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка заявил о том, что весной 2022 года ожидается пятая волна COVID-19. На данный момент заболевших коронавирусом в ростовской больнице насчитывается 120 человек.

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