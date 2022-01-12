После снегопада федеральные трассы в Ростовской области работают в штатном режиме

В учреждении предупредили жителей Ростовской области, что в течение 12 января в регионе ожидается серьезное снижение видимости из-за тумана и дождя, а также трудности с движением по дорогам из-за мокрого снега и колебания температур от нуля до -5 градусов, что приводит к образованию гололеда.