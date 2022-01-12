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После снегопада федеральные трассы в Ростовской области работают в штатном режиме

12 января 08:38
Фото: msk-vlg.ru
В Ростовской области после неблагоприятных погодных условий 11 января работа трасс продолжается в штатном режиме, об этом объявил ФКУ «УПРДОР Москва-Волгоград».

В учреждении предупредили жителей Ростовской области, что в течение 12 января в регионе ожидается серьезное снижение видимости из-за тумана и дождя, а также трудности с движением по дорогам из-за мокрого снега и колебания температур от нуля до -5 градусов, что приводит к образованию гололеда.

Пресс-служба Упрдора рассказала, что на трассы Ростовской области вышло 119 снегоуборочных машин, а также дорожные бригады, которые будут обрабатывать дорожное полотно противогололедными реагентами.

Контроль за обстановкой ведется с помощью камер и систем метеоконтроля.

Водителям напоминают быть осторожными на дорогах и тщательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать опасностей на дорогах. В случае чрезвычайной ситуации на трассе можно позвонить диспетчерам по номеру 8 (863) 329460.

Ранее ростовчанам объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать в течение четырех суток. Причиной предупреждения стало резкое ухудшение погодных условий и гололедица на дорогах.

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