rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудники ГИБДД в Ростове оштрафовали свыше 200 водителей каршеринга

12 января 09:58
Фото: freepik/freepik.com
каршеринг
В Ростове-на-Дону за период с ноября по декабрь 2022 года сотрудниками региональной Госавтоинспекции зафиксировано 232 случая нарушения ПДД водителями каршеринговых авто, сообщили в ведомстве.

Самое большое число нарушителей (70 человек) не пропустили пешеходов на переходе. Свыше 30 водителей каршеринга проехали на красный сигнал светофора. Примерно такое же число автомобилистов не имело при себе документов.

Еще 16 водителей оштрафовали за пьяную езду. Их арендованные автомобили были доставлены на спецстоянку.

Ранее RostovGazeta разбиралась, как каршеринговые компании зарабатывают на клиентах. В частности, кроме оплаты за аренду авто каршеринговые фирмы берут очень большие штрафы с водителей и завышают стоимость ущерба.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00