Самое большое число нарушителей (70 человек) не пропустили пешеходов на переходе. Свыше 30 водителей каршеринга проехали на красный сигнал светофора. Примерно такое же число автомобилистов не имело при себе документов.
Еще 16 водителей оштрафовали за пьяную езду. Их арендованные автомобили были доставлены на спецстоянку.
Ранее RostovGazeta разбиралась, как каршеринговые компании зарабатывают на клиентах. В частности, кроме оплаты за аренду авто каршеринговые фирмы берут очень большие штрафы с водителей и завышают стоимость ущерба.