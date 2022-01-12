Сотрудники «Россети Юг» получили компенсацию части процентов по ипотеке

Ранее стало известно, что компания «Россети Юг», работающая на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия, увеличила финансирование своей ремонтной программы в 2021 году на 5,4%. В прошлом году ремонтные работы проводили в условиях аномальной жары, но это не помешало выполнить все мероприятия в назначенный срок.