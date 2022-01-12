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Сотрудники «Россети Юг» получили компенсацию части процентов по ипотеке

12 января 06:00
Более 300 работников компании «Россети Юг» в 2021 году получили компенсацию части процентов по ипотечным договорам, рассказали в организации.

Компания с 2017 года участвует в программе по улучшению жилищных условий персонала, инициатором стал генеральный директор Борис Эбзеев. Воспользовались ей электромонтеры, электрослесари и мастера.

Общий размер компенсации в минувшем году достиг 18 миллионов рублей. В донском филиале ее получили 119 человек, в астраханском - 56, волгоградском - 105 молодых специалистов.

Программа позволяет привлекать сотрудников рабочих специальностей в возрасте до 35 лет. Также это отличная мотивация для молодых специалистов, которые уже работают на предприятии.

В прошлом году участниками программы стали 254 человека.

Ранее стало известно, что компания «Россети Юг», работающая на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия, увеличила финансирование своей ремонтной программы в 2021 году на 5,4%. В прошлом году ремонтные работы проводили в условиях аномальной жары, но это не помешало выполнить все мероприятия в назначенный срок.

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