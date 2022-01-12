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TikTok оказался самой популярной соцсетью на Новый год в Ростове

12 января 14:26
Фото: stockking/freepik.com
Жители Ростова-на-Дону чаще всего использовались TikTok для публикации праздничного контента в Новый год, сообщает МегаФон.

TikTok оказался самой быстрорастущей соцсетью прошлого года. Звание лидера он подтвердил и в новогоднюю ночь, став самой востребованной площадкой для проведения прямых эфиров и публикации сториз в донском регионе.

Эти выводы сделали специалисты МегаФона после анализа трафика. Всего абоненты в ночь на 1 января успели прокачать 55 терабайт трафика. Этого хватило бы на семь месяцев трансляций в формате 4K Ultra HD.

На втором месте по популярности у ростовчане был Instagram, который стал лидером в целом по стране. Следующие места занимают «Одноклассники» и «ВКонтакте».

При этом пользователи стали чаще поздравлять массовую аудиторию и меньше отправлять личных пожеланий. Объем голосовых звонков в этом году уменьшился на 21% по сравнению с праздничной ночью предыдущего года.

Интернет-трафик остался на уровне будничного дня. Есть предположения, что люди пока еще предпочитают оставаться дома в новогоднюю ночь и пользоваться Wi-Fi, а не путешествовать.

Вместо обычного телевидения пользователи начали выбирать онлайн-кинотеатры и сайты для просмотра видео. Популярнее всего оказался Youtube, в ночь на 1 января пользователи МегаФона посмотрели 74 терабайта видеоконтента.

Кроме того, жители Ростовской области пользовались таким сервисами как «Кинопоиск», МегаФон.ТВ и ivi.

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