TikTok оказался самой популярной соцсетью на Новый год в Ростове

TikTok оказался самой быстрорастущей соцсетью прошлого года. Звание лидера он подтвердил и в новогоднюю ночь, став самой востребованной площадкой для проведения прямых эфиров и публикации сториз в донском регионе.
Эти выводы сделали специалисты МегаФона после анализа трафика. Всего абоненты в ночь на 1 января успели прокачать 55 терабайт трафика. Этого хватило бы на семь месяцев трансляций в формате 4K Ultra HD.
На втором месте по популярности у ростовчане был Instagram, который стал лидером в целом по стране. Следующие места занимают «Одноклассники» и «ВКонтакте».
При этом пользователи стали чаще поздравлять массовую аудиторию и меньше отправлять личных пожеланий. Объем голосовых звонков в этом году уменьшился на 21% по сравнению с праздничной ночью предыдущего года.
Интернет-трафик остался на уровне будничного дня. Есть предположения, что люди пока еще предпочитают оставаться дома в новогоднюю ночь и пользоваться Wi-Fi, а не путешествовать.
Вместо обычного телевидения пользователи начали выбирать онлайн-кинотеатры и сайты для просмотра видео. Популярнее всего оказался Youtube, в ночь на 1 января пользователи МегаФона посмотрели 74 терабайта видеоконтента.
Кроме того, жители Ростовской области пользовались таким сервисами как «Кинопоиск», МегаФон.ТВ и ivi.