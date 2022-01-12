Тяжелоатлет Хасан попал в больницу из-за куска стекла в самолетной еде

Как рассказал спортсмен, он выбрал для перелета авиакомпанию Emirates, так как его рост — 196 см, и ему необходимо пространство. Полет проходил нормально, до тех пор, пока в завтраке Хасану не попался острый осколок — спортсмен предполагает, что это было стекло. Осколок травмировал спортсмена и спустя некоторое время он почувствовал боль, началось кровотечение, кашель. По словам Хасана, у него начала опухать шея, он несколько раз терял сознание, и в таком состоянии он находился несколько часов — до завершения полета.