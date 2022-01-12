Тяжелоатлет Хасан попал в больницу из-за куска стекла в самолетной еде

Тяжелоатлет Хасан попал в больницу после завтрака на борту самолета, летевшего в Дубай, где спортсмен планировал отпраздновать свое 30-летие. В завтраке, предложенном на борту авиакомпании Emirates, Хасану попалось стекло, его он заметил не сразу, и в результате порезался и попал в больницу, пишет 360tv.ru.
Как рассказал спортсмен, он выбрал для перелета авиакомпанию Emirates, так как его рост — 196 см, и ему необходимо пространство. Полет проходил нормально, до тех пор, пока в завтраке Хасану не попался острый осколок — спортсмен предполагает, что это было стекло. Осколок травмировал спортсмена и спустя некоторое время он почувствовал боль, началось кровотечение, кашель. По словам Хасана, у него начала опухать шея, он несколько раз терял сознание, и в таком состоянии он находился несколько часов — до завершения полета.
В Дубае с рейса спортсмена встретили врачи, которые направили его сначала в медицинский пункт аэропорта, и затем в больницу, где и выяснилось, что тяжелоатлет серьезно пострадал — у него диагностированы травмы гортани и многочисленные порезы языка. В больнице Хасан провел три дня. Сейчас, по его словам, он не может тренироваться в нормальном режиме по причине потери веса.