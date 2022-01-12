В Ростове по вине водителя из автобуса выпала на дорогу пожилая женщина

«Буквально две остановки проехали, на стоматологической поликлинике (или „34 школа“, так кажется называется) выходит много народа, последняя — пожилая женщина с костылем. Водитель захлопывает дверь, едет. Люди кричат. Он буквально секунду притормаживает и опять резко трогает с места. Женщина, которая с костылем, падает на бордюр, ударяется затылком», — рассказала Ольга Головина.