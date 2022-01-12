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В Ростове по вине водителя из автобуса выпала на дорогу пожилая женщина

12 января 10:02
Фото: Общественное движение "Городской патруль"
В Ростове во вторник, 11 января, по вине водителя пожилая женщина выпала из автобуса № 42 на дорогу и ударилась головой, сообщениями о происшествии поделились общественники.

Ростовчанка Ольга Головина рассказала, что во время поездки от площади Ленина до Сельмаша на маршруте № 42 она заметила агрессивную манеру управления автобусом водителя. Женщина рассказала, что он резко управлял транспортом, торопился на остановках и в целом нарушал правила пассажироперевозок.

Однако само происшествия случилось в 14.50 мск, когда автобус остановился на остановке около стоматологической клиники.

«Буквально две остановки проехали, на стоматологической поликлинике (или „34 школа“, так кажется называется) выходит много народа, последняя — пожилая женщина с костылем. Водитель захлопывает дверь, едет. Люди кричат. Он буквально секунду притормаживает и опять резко трогает с места. Женщина, которая с костылем, падает на бордюр, ударяется затылком», — рассказала Ольга Головина.

Женщина сообщила, что покинувшие салон пассажиры тут же начали помогать пенсионерке подняться, когда водитель выбежал из автобуса и прокричал что-то нечленораздельное. После этого он вернулся в автобус и поехал дальше, даже не поинтересовавшись состоянием пострадавшей.

Ростовчанка рассказала, что обратилась в АТП и Департамент транспорта. Однако в РМ ПАТП-6 ей не ответили, а вот из городского департамента транспорта женщина получила ответ, что вопрос с водителем уже решили.

«По данному факту к водителю автобуса применены меры. Также руководством транспортного предприятия МУП МТК „Ростовпассажиртранс“ с водительским составом проведен инструктаж», — ответили представители департамента транспорта.

В октябре 2021 года более сотни ростовчан пожаловались на хамство водителей общественного транспорта и неудовлетворительных условиях обслуживания маршрутов.

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#Новости#Происшествия
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