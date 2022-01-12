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В Ростове выяснили, почему неверные мужья не могут найти себе содержанок

12 января 10:29
Фото: karlyukav/freepik.com
В Ростове неверные мужья готовы предложить молодым содержанкам от пяти тысяч рублей за встречу, журналистское расследование провела корреспондент RostovGazeta.

В Ростове в настоящий момент существуют десятки сообществ, в которых потенциальные спонсоры могут встретить партнершу из своих фантазий.

В большинстве случаев неверные мужья и просто обеспеченные мужчины ищут в качестве спутницы на вечер или будущей любовницы молодую и привлекательную девушку студенческого возраста, которой они готовы предложить от пяти до десяти тысяч рублей за встречу.

Потенциальные спонсоры утверждают, что для них это возможность разнообразить собственную интимную жизнь и избежать семейной рутины. Однако для свободных обеспеченных людей это лишь еще одна услуга, которую можно получить без серьезных финансовых вложений.

Корреспондент издания выяснила, что хотя требования у потенциальных спонсоров разные, ценообразование в сфере находится примерно на одном уровне. Около пяти тысяч рублей стоят обычные прогулки с возможностью побеседовать и познакомиться с будущей партнершей, а от семи тысяч рублей и выше готовы платить партнерше за ночь, проведенную в компании друг друга. Однако спонсорам, которые готовы предложить минимальную материальную помощь, приходится безуспешно продолжать поиски девушки из своих фантазий в течение многих недель.

Любовь за гонорар: как устроен рынок содержанок в Ростове
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