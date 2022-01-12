В Ростове выяснили, почему неверные мужья не могут найти себе содержанок

Корреспондент издания выяснила, что хотя требования у потенциальных спонсоров разные, ценообразование в сфере находится примерно на одном уровне. Около пяти тысяч рублей стоят обычные прогулки с возможностью побеседовать и познакомиться с будущей партнершей, а от семи тысяч рублей и выше готовы платить партнерше за ночь, проведенную в компании друг друга. Однако спонсорам, которые готовы предложить минимальную материальную помощь, приходится безуспешно продолжать поиски девушки из своих фантазий в течение многих недель.