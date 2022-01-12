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В Ростовской области 154 человека заразились гонконгским гриппом с начала 2022 года

12 января 13:26
Фото: benzoix/freepik.com
В Ростовской области на первой неделе у 154 жителей диагностировали грипп типа H3N2, который называют «гонконгским гриппом», об этом объявили в Роспотребнадзоре региона.

Представители надзорного органа рассказали, что в первую неделю 2022 года они отобрали 600 проб, которые прошли исследования в Центре гигиены и эпидемиологии региона. Специалисты подтвердили, что в 155 пробах подтвердили грипп, при этом 154 из них были «гонконгским гриппом». В 17,1% проб обнаружили риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус и другие заболевания негриппозного типа.

В Роспотребнадзоре Ростовской области призвали жителей к осторожности в случае, если у кого-то из близких обнаружился грипп. В случае болезни стоит немедленно вызвать врача, переместить больного в отдельную комнату, ограничив контакт с пожилыми людьми и детьми, а также тщательно дезинфицировать все контактные поверхности и проветривать комнату, где находится больной.

Ранее глава ведомства Евгений Ковалев объявил, что вакцинацию от гриппа прошли уже 54% жителей Ростовской области.

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