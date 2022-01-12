В Ростовской области 154 человека заразились гонконгским гриппом с начала 2022 года

Представители надзорного органа рассказали, что в первую неделю 2022 года они отобрали 600 проб, которые прошли исследования в Центре гигиены и эпидемиологии региона. Специалисты подтвердили, что в 155 пробах подтвердили грипп, при этом 154 из них были «гонконгским гриппом». В 17,1% проб обнаружили риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус и другие заболевания негриппозного типа.