Власти Ростова сообщили, что благоустройство парка в Вересаево начнут в 2022 году

Сити-менеджер рассказал, что парк в Пролетарском районе по улице Вересаева начнут благоустраивать уже в этом году. Алексей Логвиненко объяснил, что уже подготовлена проектная документация и найден инвестор, который готов вложить свои средства в благоустройство.
По мнению сити-менеджера незавершенные проекты негативно сказываются на имидже и облике города, а потому очень важно сокращать количество объектов, которые требуют завершения.
Напомним, ранее из-за неудачного благоустройства парка около микрорайона «Вересаево» завели два уголовных дела. Одно — в отношении бывшего министра ЖКХ Андрея Майера, а другое — в отношении бывшего начальника городского управления благоустройства и лесного хозяйства Ивана Берекчиева.