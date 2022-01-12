Власти Ростова сообщили, что благоустройство парка в Вересаево начнут в 2022 году

Сити-менеджер рассказал, что парк в Пролетарском районе по улице Вересаева начнут благоустраивать уже в этом году. Алексей Логвиненко объяснил, что уже подготовлена проектная документация и найден инвестор, который готов вложить свои средства в благоустройство.