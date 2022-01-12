Врач-реаниматолог рассказал о ситуации с COVID-19 в ковидном госпитале под Ростовом

Доктор отмечает, что количество пациентов ковидного госпиталя в одном из городов Ростовской области снизилось сегодня в два раза. И если врачи хорошо запомнили всплески COVID-19, когда далеко не всех, кто нуждался, могли поместить в отделение реанимации из-за отсутствия мест, то сегодня такого нет. В реанимации появились свободные места.