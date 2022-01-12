Врач-реаниматолог рассказал о ситуации с COVID-19 в ковидном госпитале под Ростовом

Доктор отмечает, что количество пациентов ковидного госпиталя в одном из городов Ростовской области снизилось сегодня в два раза. И если врачи хорошо запомнили всплески COVID-19, когда далеко не всех, кто нуждался, могли поместить в отделение реанимации из-за отсутствия мест, то сегодня такого нет. В реанимации появились свободные места.
«Снижение заболеваемости наметилось еще до новогодних праздников. И это объяснимо иммунизацией населения. Ведь многие уже сделали прививку. Я сам ревакцинировался 24 декабря, дождавшись снижения роста заболеваемости. А те, кто не вакцинирован уже наверняка переболели», — делится мнением врач-реаниматолог ковидного госпиталя.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области закрыли 12 классов в восьми школах из-за коронавируса.