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Врач-реаниматолог рассказал о ситуации с COVID-19 в ковидном госпитале под Ростовом

12 января 12:16
Фото: dscstudios/freepik.com
Количество пациентов с COVID-19 в ковидном госпитале одного из городов Ростовской области стало заметно снижаться уже в конце декабря. Сегодня число пациентов сократилось более, чем в два раза, сообщил RostovGazeta врач-реаниматолог, не пожелавший публиковать свое имя.

Доктор отмечает, что количество пациентов ковидного госпиталя в одном из городов Ростовской области снизилось сегодня в два раза. И если врачи хорошо запомнили всплески COVID-19, когда далеко не всех, кто нуждался, могли поместить в отделение реанимации из-за отсутствия мест, то сегодня такого нет. В реанимации появились свободные места.

«Снижение заболеваемости наметилось еще до новогодних праздников. И это объяснимо иммунизацией населения. Ведь многие уже сделали прививку. Я сам ревакцинировался 24 декабря, дождавшись снижения роста заболеваемости. А те, кто не вакцинирован уже наверняка переболели», — делится мнением врач-реаниматолог ковидного госпиталя.

Фото: dscstudios/freepik.com

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области закрыли 12 классов в восьми школах из-за коронавируса.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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