Юристы рассказали, как новый закон поможет очистить ростовские дороги от лихачей

В России с 10 января 2022 года вступил в силу закон о тюремных сроках за езду по встречной полосе и превышение скорости. Злостных нарушителей ждет штраф от 200 до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. При повторном случае опасного вождения срок наказания может составить три года, а штраф — от 300 000 до 500 000 руб.