Юристы рассказали, как новый закон поможет очистить ростовские дороги от лихачей

В России с 10 января 2022 года вступил в силу закон о тюремных сроках за езду по встречной полосе и превышение скорости. Злостных нарушителей ждет штраф от 200 до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. При повторном случае опасного вождения срок наказания может составить три года, а штраф — от 300 000 до 500 000 руб.
«Как отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, статистика свидетельствует, что более 40% водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения, а каждый десятый — совершает грубые нарушения», – рассказывает юрист Владимир Плужников.
Россия не первая страна, где действует подобная мера наказания нарушителей ПДД. По словам Владимира Плужникова, в Великобритании за превышение скорости на 60 километров в час – от 1000 до 2500 фунтов. А в Китае, если водителя остановят в нетрезвом виде за превышение скорости – штраф в размере 300 долларов и 15 суток лишения свободы. Если есть отягчающие обстоятельства при аварии – смертная казнь.
«В нашей стране исповедуется до сих пор принцип тотального наказания, а не профилактики нарушений ПДД», – говорит юрист.
Владимир Плужников вспомнил случай, когда судебные приставы Ростовской области долгое время разыскивали жителя Батайска, который умудрился накопить большое количество штрафов на сумму 1,6 миллиона рублей.
«Действительно, ростовские водители имеют сомнительную репутацию из-за лихой езды. Однако статистика говорит нам о том, что из года в год количество нарушений ПДД и ДТП снижаются, поэтому я считаю, что новый закон продолжит наметившийся тренд», – заключает юрист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что водитель фуры протаранил припаркованный грузовик в Ростовской области.