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Более 20 человек стали жертвами COVID-19 за сутки в Ростовской области

13 января 09:21
Фото: rawpixel/freepik.com
В Ростовской области 21 человек с подтвержденным коронавирусом умер за последние сутки, заявили в облправительстве.

Среди умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, было 12 женщин и девять мужчин. Их возраст составлял от 53 до 90 лет. При этом у всех умерших были хронические заболевания.

Всего с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Ростовской области скончались 9853 человека.

Ранее главврач ростовской поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов сообщил, что в феврале в Ростовской области из-за распространения нового штамма «Омикрон» прогнозируется значительный рост заболевших COVID-2019 - до 1000 человек в сутки.

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