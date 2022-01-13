Более 20 человек стали жертвами COVID-19 за сутки в Ростовской области

Среди умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, было 12 женщин и девять мужчин. Их возраст составлял от 53 до 90 лет. При этом у всех умерших были хронические заболевания.
Всего с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Ростовской области скончались 9853 человека.
Ранее главврач ростовской поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов сообщил, что в феврале в Ростовской области из-за распространения нового штамма «Омикрон» прогнозируется значительный рост заболевших COVID-2019 - до 1000 человек в сутки.