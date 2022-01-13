Казахи Ростова рассказали, как отнеслись к вмешательству ОДКБ в ситуацию в Казахстане

По словам Асхата Садвокасова, изначально он считал, что другие страны не должны вмешиваться в проблемы Казахстана, так как он боялся повторения «афганского сценария».
«Но непонятно чем это могло обернуться, если бы митингующие устранили власть. Поэтому отношусь положительно к помощи ОДКБ», – поделился Асхат Садвокасов.
Мужчина уверен, что отставка правительства – это закономерное решение: власти исполнили требования народа на митингах.
«Думаю, возможный сговор цен – тоже их вина. Если в дальнейшем и будут поднимать цену, то обоснованно, чтобы избежать конфликта. Но газ – не единственная причина, главной является пожизненный пост бывшего президента», – считает собеседник.