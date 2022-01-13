Невезучий ростовчанин не добрался до дома даже на пяти автобусах 12 января

В среду, 12 января, горожанин пожаловался, что не смог добраться до необходимой ему улицы Туполева из-за некорректной работы водителей и общественного транспорта.
Ростовчанин рассказал, что когда он ехал на маршруте № 91 в 21.09 мск на площади Королева водитель сообщил, что не доедет до Туполева и попросил выйти, чтобы пересесть на следующую маршрутку.
Когда ростовчанин постарался пересесть на маршрут № 113, водитель проехал мимо площади без остановки. Позднее водитель другой маршрутки № 113 также сообщил, что доедет только до Квадро.
На четвертой попытке в 21.38 мск неудачливый ростовчанин не смог войти в салон маршрута № 91, так как водитель также проехал мимо, не открыв двери для новых пассажиров.
В результате своих злоключений ростовчанину пришлось воспользоваться услугами маршрутного автобуса № 44, на котором он доехал до ТЦ «Меркурий» в 21.50 мск. После горожанин хотел воспользоваться маршрутом № 42, но несмотря на данные карты и режим работы маршрутов он не смог воспользоваться ни одним из оставшихся на линии автобусов.
«Проведите проверку устраните нарушения. Почему не было нужного мне транспорта? Мне нужно было доехать до улицы Туполева», — пожаловался ростовчанин, сообщив, что из-за нерегулярной работы транспорта в вечернее время он сильно замерз, и спас его только таксист, который согласился доставить его Днепропетровской бесплатно.
Ранее в Ростове пенсионерка выпала из салона автобуса на дорогу из-за действий водителя. Напомним, в начале января власти города рассказали, что план по перевозке пассажиров не могут выполнить из-за нехватки персонала.