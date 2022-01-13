Невезучий ростовчанин не добрался до дома даже на пяти автобусах 12 января

«Проведите проверку устраните нарушения. Почему не было нужного мне транспорта? Мне нужно было доехать до улицы Туполева», — пожаловался ростовчанин, сообщив, что из-за нерегулярной работы транспорта в вечернее время он сильно замерз, и спас его только таксист, который согласился доставить его Днепропетровской бесплатно.