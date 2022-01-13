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Невезучий ростовчанин не добрался до дома даже на пяти автобусах 12 января

13 января 13:28
Фото: freepik/freepik.com
В Ростове местный житель в среду, 12 января, не смог добраться до дома из-за проблем с общественным транспортом и его водителями, об этом горожанин пожаловался на портале благоустройства.

В среду, 12 января, горожанин пожаловался, что не смог добраться до необходимой ему улицы Туполева из-за некорректной работы водителей и общественного транспорта.

Ростовчанин рассказал, что когда он ехал на маршруте № 91 в 21.09 мск на площади Королева водитель сообщил, что не доедет до Туполева и попросил выйти, чтобы пересесть на следующую маршрутку.

Когда ростовчанин постарался пересесть на маршрут № 113, водитель проехал мимо площади без остановки. Позднее водитель другой маршрутки № 113 также сообщил, что доедет только до Квадро.

На четвертой попытке в 21.38 мск неудачливый ростовчанин не смог войти в салон маршрута № 91, так как водитель также проехал мимо, не открыв двери для новых пассажиров.

В результате своих злоключений ростовчанину пришлось воспользоваться услугами маршрутного автобуса № 44, на котором он доехал до ТЦ «Меркурий» в 21.50 мск. После горожанин хотел воспользоваться маршрутом № 42, но несмотря на данные карты и режим работы маршрутов он не смог воспользоваться ни одним из оставшихся на линии автобусов.

Фото: rostovnadonu/vk.com

«Проведите проверку устраните нарушения. Почему не было нужного мне транспорта? Мне нужно было доехать до улицы Туполева», — пожаловался ростовчанин, сообщив, что из-за нерегулярной работы транспорта в вечернее время он сильно замерз, и спас его только таксист, который согласился доставить его Днепропетровской бесплатно.

Ранее в Ростове пенсионерка выпала из салона автобуса на дорогу из-за действий водителя. Напомним, в начале января власти города рассказали, что план по перевозке пассажиров не могут выполнить из-за нехватки персонала.

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