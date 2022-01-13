Новые спортивные и торговые объекты запланированы в Ростове в ЖК «Суворовский»

Строительство новых спортивных и торговых центров в ЖК «Суворовский» выглядит перспективно: здесь проживает более 50 тысяч человек, но обеспеченность магазинами и объектами социальной инфраструктуры невелика. В новом проекте планировки территории отражены современные тренды последних лет: в нём проставлен акцент на развлекательные, культурные, спортивные элементы. В частности, предусматривается размещение спортивных и рекреационных объектов, прогулочной зоны и других объектов на общей площади в почти 12 га.