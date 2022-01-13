rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые спортивные и торговые объекты запланированы в Ростове в ЖК «Суворовский»

13 января 15:29
Проект планировки территории части жилого района в северной части Ростова-на-Дону в районе улицы Вавилова, выставили на общественные обсуждение в начале января 2022 года.

Разработчиком проекта планировки территории выступает государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства». На общей площади в 11,89 га в пределах улиц Сосновой, Платона Кляты, Вавилова и Драгунской, согласно разработанной документации, будут размещаться спортивные объекты, комплексы с торговыми и бытовыми площадями, элементы благоустройства.

Строительство новых спортивных и торговых центров в ЖК «Суворовский» выглядит перспективно: здесь проживает более 50 тысяч человек, но обеспеченность магазинами и объектами социальной инфраструктуры невелика. В новом проекте планировки территории отражены современные тренды последних лет: в нём проставлен акцент на развлекательные, культурные, спортивные элементы. В частности, предусматривается размещение спортивных и рекреационных объектов, прогулочной зоны и других объектов на общей площади в почти 12 га.

Голосование в пользу общественных обсуждений проекта «архитектурно-планировочной концепции объекта» будет проводиться до 22 января на портале «Активный Ростовчанин».

Напомним еще одним проектом по улучшению инфраструктуры района, по мнению городских властей, должна стать запланированная в период с 2022 по 2024 годы реконструкция автодороги по улице Вавилова от улицы Сосновой до Особенной со строительством транспортной развязки ул. Особенная – ул. Вавилова – пр. Королева. Кроме того в настоящее время полностью готов проект дороги по улице Орбитальной на участке Добровольского – Особенная.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00