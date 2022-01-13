Новые спортивные и торговые объекты запланированы в Ростове в ЖК «Суворовский»

Разработчиком проекта планировки территории выступает государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства». На общей площади в 11,89 га в пределах улиц Сосновой, Платона Кляты, Вавилова и Драгунской, согласно разработанной документации, будут размещаться спортивные объекты, комплексы с торговыми и бытовыми площадями, элементы благоустройства.
Строительство новых спортивных и торговых центров в ЖК «Суворовский» выглядит перспективно: здесь проживает более 50 тысяч человек, но обеспеченность магазинами и объектами социальной инфраструктуры невелика. В новом проекте планировки территории отражены современные тренды последних лет: в нём проставлен акцент на развлекательные, культурные, спортивные элементы. В частности, предусматривается размещение спортивных и рекреационных объектов, прогулочной зоны и других объектов на общей площади в почти 12 га.
Голосование в пользу общественных обсуждений проекта «архитектурно-планировочной концепции объекта» будет проводиться до 22 января на портале «Активный Ростовчанин».
Напомним еще одним проектом по улучшению инфраструктуры района, по мнению городских властей, должна стать запланированная в период с 2022 по 2024 годы реконструкция автодороги по улице Вавилова от улицы Сосновой до Особенной со строительством транспортной развязки ул. Особенная – ул. Вавилова – пр. Королева. Кроме того в настоящее время полностью готов проект дороги по улице Орбитальной на участке Добровольского – Особенная.