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Ростов проиграл Волгограду и Краснодару по комфортности городской среды

13 января 06:22
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовская область оказалась в рейтинге российских регионов по комфортности городской среды на 35 строчке. При этом ближайшие соседи - Волгоградская области и Краснодарский край - оказались в данном рейтинге намного выше, сообщается на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».

Рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был составлен по итогам 2020 года, но его итоги были подведены только в конце прошлого года.

Традиционно принято считать, что городская среда в Ростовской области и Краснодарском крае более комфортна для жизни, чем в Волгоградской области. Однако на этот раз Волгоградская области оказалась на 14 строчке.

Рейтинг составлен на основе 39 показателей. За каждый пункт даются баллы. При создании списка учитываются: оценка горожан, наличие в средствах массовой информации критических статей и новостей о реализации федеральных проектов. Кроме того, для топа имеет значение количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко занял третье место в топ-100 по упоминаниям в средствах массовой информации в декабре 2021 года. Его упомянули в СМИ 702 раза.

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