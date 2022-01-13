Ростов проиграл Волгограду и Краснодару по комфортности городской среды

Рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был составлен по итогам 2020 года, но его итоги были подведены только в конце прошлого года.
Традиционно принято считать, что городская среда в Ростовской области и Краснодарском крае более комфортна для жизни, чем в Волгоградской области. Однако на этот раз Волгоградская области оказалась на 14 строчке.
Рейтинг составлен на основе 39 показателей. За каждый пункт даются баллы. При создании списка учитываются: оценка горожан, наличие в средствах массовой информации критических статей и новостей о реализации федеральных проектов. Кроме того, для топа имеет значение количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Ранее глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко занял третье место в топ-100 по упоминаниям в средствах массовой информации в декабре 2021 года. Его упомянули в СМИ 702 раза.