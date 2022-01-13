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Ростовчане с подозрением на омикрон заявили, что не могут дождаться врачей

13 января 07:54
Фото: prostooleh/freepik.com
омикрон
Жители Ростовской области, у которых появились симптомы коронавируса, не могут дождаться врачей, сообщили они в Instagram.

Правительство региона разместило ролик на тему коронавируса и предупредило, что следующая волна может наступить уже весной. Людям напомнили, что в области продолжают выявлять случаи заражения штаммом омикрон.

В комментариях жители региона написали, что люди с подозрением на омикрон не могут оперативно сделать тесты. Также они пожаловались на дефицит врачей.

«Выпустили всех погулять, встретили Новый год в толпе и очередях, а теперь будет новая волна… Как распознают новый штамм, когда тесты до сих пор не всем доступны… Результаты ждем по несколько дней, врачей не дождаться совсем», — пожаловались местные жители.

Другие пользователи посоветовали остальным пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы защитить себя. Многим нравится, что за прививку дают выходной на работе.

Ранее врач рассказал, что отличает «Омикрон» от других штаммов коронавируса.

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