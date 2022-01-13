Ростовчане с подозрением на омикрон заявили, что не могут дождаться врачей

«Выпустили всех погулять, встретили Новый год в толпе и очередях, а теперь будет новая волна… Как распознают новый штамм, когда тесты до сих пор не всем доступны… Результаты ждем по несколько дней, врачей не дождаться совсем», — пожаловались местные жители.