Ростовчане с подозрением на омикрон заявили, что не могут дождаться врачей

Правительство региона разместило ролик на тему коронавируса и предупредило, что следующая волна может наступить уже весной. Людям напомнили, что в области продолжают выявлять случаи заражения штаммом омикрон.
В комментариях жители региона написали, что люди с подозрением на омикрон не могут оперативно сделать тесты. Также они пожаловались на дефицит врачей.
«Выпустили всех погулять, встретили Новый год в толпе и очередях, а теперь будет новая волна… Как распознают новый штамм, когда тесты до сих пор не всем доступны… Результаты ждем по несколько дней, врачей не дождаться совсем», — пожаловались местные жители.
Другие пользователи посоветовали остальным пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы защитить себя. Многим нравится, что за прививку дают выходной на работе.