Ростовчанка пожаловалась на низкий размер выплат на погребение

«Мне пришлось к половине седьмого утра приходить к зданию пенсионного фонда Пролетарского района только для того, чтобы мои данные записали на листок бумаги. После этого мне велели ждать звонка с указанием даты и времени — когда приходить за оформлением пособия. Но никто так и не позвонил. Не дождавшись, я сама дозвонилась в областное управление, и только таким образом удалось записаться прием в пенсионный фонд Пролетарского района», — отмечает Нина Рубан.