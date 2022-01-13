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Ростовчанка пожаловалась на низкий размер выплат на погребение

13 января 13:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Получив пособие на погребение после смерти мужа в 2021 году, жительница Ростова Нина Рубан удивилась сумме — 5 272 рубля с копейками, вместо заявленных на сайте ПФР России 6 424, 98 рублей. Об этом она сообщила RostovGazeta.

Местная жительница возмущена фактом несоответствия пособия на погребение в Ростове от заявленного по всей России.

«Почему так происходит? Неужели в Ростове живут самые обеспеченные люди?» — недоумевает Нина Рубан.

Она рассказывает, что с вопросом о полученной небольшой сумме пособия обращалась в пенсионный фонд. Там ей разъяснили, что сумма пособия на погребение утверждена приказом Правительства Ростовской области, и, возможно, в других населенных пунктах региона, ее размер выше.

«Я написала обращение нашему губернатору, а оттуда письмо перенаправили снова в пенсионный фонд. И, никакого ответа на свой вопрос я так и не получила», — говорит Нина Рубан.

По данным сайта администрации Ростова, опубликованных в марте 2021 года, размер социального пособия на погребение в 2021 году составляет 4390, 35 рублей.

Фото: rostov-gorod.ru

Ростовчанка добавляет, что и процесс получения пособия представляет собой сложно проходимый квест.

«Мне пришлось к половине седьмого утра приходить к зданию пенсионного фонда Пролетарского района только для того, чтобы мои данные записали на листок бумаги. После этого мне велели ждать звонка с указанием даты и времени — когда приходить за оформлением пособия. Но никто так и не позвонил. Не дождавшись, я сама дозвонилась в областное управление, и только таким образом удалось записаться прием в пенсионный фонд Пролетарского района», — отмечает Нина Рубан.

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