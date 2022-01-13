Ростовчанка пожаловалась на низкий размер выплат на погребение

Местная жительница возмущена фактом несоответствия пособия на погребение в Ростове от заявленного по всей России.
«Почему так происходит? Неужели в Ростове живут самые обеспеченные люди?» — недоумевает Нина Рубан.
Она рассказывает, что с вопросом о полученной небольшой сумме пособия обращалась в пенсионный фонд. Там ей разъяснили, что сумма пособия на погребение утверждена приказом Правительства Ростовской области, и, возможно, в других населенных пунктах региона, ее размер выше.
«Я написала обращение нашему губернатору, а оттуда письмо перенаправили снова в пенсионный фонд. И, никакого ответа на свой вопрос я так и не получила», — говорит Нина Рубан.
По данным сайта администрации Ростова, опубликованных в марте 2021 года, размер социального пособия на погребение в 2021 году составляет 4390, 35 рублей.
Ростовчанка добавляет, что и процесс получения пособия представляет собой сложно проходимый квест.
«Мне пришлось к половине седьмого утра приходить к зданию пенсионного фонда Пролетарского района только для того, чтобы мои данные записали на листок бумаги. После этого мне велели ждать звонка с указанием даты и времени — когда приходить за оформлением пособия. Но никто так и не позвонил. Не дождавшись, я сама дозвонилась в областное управление, и только таким образом удалось записаться прием в пенсионный фонд Пролетарского района», — отмечает Нина Рубан.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году социальное пособие на погребение в Ростовской области увеличили на 312 рублей.