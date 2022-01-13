Швейцарцы и «Ростех» могут построить канатную дорогу в Ростове

По словам Логвиненко, проект канатной дороги является привлекательным для бизнеса. Он добавил, что в мире есть две ведущие компании, которые занимаются проектированием таких проектов. Одна из них находится во Франции, а вторая - в Швейцарии. При этом швейцарская компания, по словам сити-менеджера Ростова, недавно создала совместное предприятие с «Ростехом».
«Они готовы нам запроектировать и под ключ построить за свои деньги», — сообщил Логвиненко.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен, что канатная дорога поможет в развитии Левобережной зоны Ростова-на-Дону. Проект будет интересен как для жителей города, так и для туристов, считает Голубев.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что предварительная стоимость строительства канатной дороги в Ростове-на-Дону может достигнуть 5 млрд рублей.