Швейцарцы и «Ростех» могут построить канатную дорогу в Ростове

По словам Логвиненко, проект канатной дороги является привлекательным для бизнеса. Он добавил, что в мире есть две ведущие компании, которые занимаются проектированием таких проектов. Одна из них находится во Франции, а вторая - в Швейцарии. При этом швейцарская компания, по словам сити-менеджера Ростова, недавно создала совместное предприятие с «Ростехом».